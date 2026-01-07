シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BunjerdSignal1
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
225
利益トレード:
171 (76.00%)
損失トレード:
54 (24.00%)
ベストトレード:
3 199.97 THB
最悪のトレード:
-12 632.46 THB
総利益:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
総損失:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
最大連続の勝ち:
27 (35 170.27 THB)
最大連続利益:
35 170.27 THB (27)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
42.26%
最大入金額:
76.20%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
147 (65.33%)
短いトレード:
78 (34.67%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
13.71 THB
平均利益:
382.22 THB
平均損失:
-1 153.25 THB
最大連続の負け:
9 (-1 169.00 THB)
最大連続損失:
-31 477.59 THB (5)
月間成長:
5.68%
年間予想:
68.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 THB
最大の:
56 595.07 THB (49.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.66% (56 587.22 THB)
エクイティによる:
49.43% (56 323.05 THB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 199.97 THB
最悪のトレード: -12 632 THB
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +35 170.27 THB
最大連続損失: -1 169.00 THB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

レビューなし
2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
