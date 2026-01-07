- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
225
利益トレード:
171 (76.00%)
損失トレード:
54 (24.00%)
ベストトレード:
3 199.97 THB
最悪のトレード:
-12 632.46 THB
総利益:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
総損失:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
最大連続の勝ち:
27 (35 170.27 THB)
最大連続利益:
35 170.27 THB (27)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
42.26%
最大入金額:
76.20%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
147 (65.33%)
短いトレード:
78 (34.67%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
13.71 THB
平均利益:
382.22 THB
平均損失:
-1 153.25 THB
最大連続の負け:
9 (-1 169.00 THB)
最大連続損失:
-31 477.59 THB (5)
月間成長:
5.68%
年間予想:
68.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 THB
最大の:
56 595.07 THB (49.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.66% (56 587.22 THB)
エクイティによる:
49.43% (56 323.05 THB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 199.97 THB
最悪のトレード: -12 632 THB
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +35 170.27 THB
最大連続損失: -1 169.00 THB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
57K
THB
THB
1
0%
225
76%
42%
1.04
13.71
THB
THB
50%
1:500