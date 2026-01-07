SinaisSeções
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
171 (76.33%)
Negociações com perda:
53 (23.66%)
Melhor negociação:
3 199.97 THB
Pior negociação:
-12 632.46 THB
Lucro bruto:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Perda bruta:
-62 267.40 THB (17 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (35 170.27 THB)
Máximo lucro consecutivo:
35 170.27 THB (27)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
41.12%
Depósito máximo carregado:
76.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
222
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
147 (65.63%)
Negociações curtas:
77 (34.38%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
13.80 THB
Lucro médio:
382.22 THB
Perda média:
-1 174.86 THB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 169.00 THB)
Máxima perda consecutiva:
-31 469.74 THB (4)
Crescimento mensal:
5.70%
Previsão anual:
69.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 THB
Máximo:
56 587.22 THB (49.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.66% (56 587.22 THB)
Pelo Capital Líquido:
49.43% (56 323.05 THB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 199.97 THB
Pior negociação: -12 632 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35 170.27 THB
Máxima perda consecutiva: -1 169.00 THB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
