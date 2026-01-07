- Crescimento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
171 (76.33%)
Negociações com perda:
53 (23.66%)
Melhor negociação:
3 199.97 THB
Pior negociação:
-12 632.46 THB
Lucro bruto:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Perda bruta:
-62 267.40 THB (17 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (35 170.27 THB)
Máximo lucro consecutivo:
35 170.27 THB (27)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
41.12%
Depósito máximo carregado:
76.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
222
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
147 (65.63%)
Negociações curtas:
77 (34.38%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
13.80 THB
Lucro médio:
382.22 THB
Perda média:
-1 174.86 THB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 169.00 THB)
Máxima perda consecutiva:
-31 469.74 THB (4)
Crescimento mensal:
5.70%
Previsão anual:
69.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 THB
Máximo:
56 587.22 THB (49.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.66% (56 587.22 THB)
Pelo Capital Líquido:
49.43% (56 323.05 THB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 199.97 THB
Pior negociação: -12 632 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35 170.27 THB
Máxima perda consecutiva: -1 169.00 THB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
