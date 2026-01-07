- 자본
- 축소
트레이드:
231
이익 거래:
176 (76.19%)
손실 거래:
55 (23.81%)
최고의 거래:
5 286.58 THB
최악의 거래:
-12 632.46 THB
총 수익:
83 592.23 THB (1 455 614 pips)
총 손실:
-62 413.42 THB (17 863 pips)
연속 최대 이익:
27 (35 170.27 THB)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
42.26%
최대 입금량:
76.20%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
225
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
151 (65.37%)
숏(주식차입매도):
80 (34.63%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
91.68 THB
평균 이익:
474.96 THB
평균 손실:
-1 134.79 THB
연속 최대 손실:
9 (-1 169.00 THB)
월별 성장률:
39.03%
연간 예측:
473.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 THB
최대한의:
56 595.07 THB (49.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.66% (56 587.22 THB)
자본금별:
49.43% (56 323.05 THB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|637
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|112K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
리뷰 없음
