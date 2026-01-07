信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BunjerdSignal1
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
224
盈利交易:
171 (76.33%)
亏损交易:
53 (23.66%)
最好交易:
3 199.97 THB
最差交易:
-12 632.46 THB
毛利:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
毛利亏损:
-62 267.40 THB (17 770 pips)
最大连续赢利:
27 (35 170.27 THB)
最大连续盈利:
35 170.27 THB (27)
夏普比率:
0.02
交易活动:
41.12%
最大入金加载:
76.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
222
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.05
长期交易:
147 (65.63%)
短期交易:
77 (34.38%)
利润因子:
1.05
预期回报:
13.80 THB
平均利润:
382.22 THB
平均损失:
-1 174.86 THB
最大连续失误:
9 (-1 169.00 THB)
最大连续亏损:
-31 469.74 THB (4)
每月增长:
5.70%
年度预测:
69.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 THB
最大值:
56 587.22 THB (49.66%)
相对跌幅:
结余:
49.66% (56 587.22 THB)
净值:
49.43% (56 323.05 THB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 199.97 THB
最差交易: -12 632 THB
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +35 170.27 THB
最大连续亏损: -1 169.00 THB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
