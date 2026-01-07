- Büyüme
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
230 (90.55%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (9.45%)
En iyi işlem:
64.17 USD
En kötü işlem:
-44.90 USD
Brüt kâr:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Brüt zarar:
-187.28 USD (936 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (834.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
834.22 USD (106)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.09%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.08
Alış işlemleri:
254 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.03
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
8.98 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.02 USD (3)
Aylık büyüme:
6.57%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
78.02 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (78.02 USD)
Varlığa göre:
0.51% (85.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.17 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +834.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
