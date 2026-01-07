SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cilipadi BTC versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
230 (90.55%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (9.45%)
En iyi işlem:
64.17 USD
En kötü işlem:
-44.90 USD
Brüt kâr:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Brüt zarar:
-187.28 USD (936 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (834.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
834.22 USD (106)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.09%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.08
Alış işlemleri:
254 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.03
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
8.98 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.02 USD (3)
Aylık büyüme:
6.57%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
78.02 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (78.02 USD)
Varlığa göre:
0.51% (85.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 9.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.17 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +834.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

0,02

0,5%

versi 12

İnceleme yok
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cilipadi BTC versi 12
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
17K
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.