- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
254
Profit Trade:
230 (90.55%)
Loss Trade:
24 (9.45%)
Best Trade:
64.17 USD
Worst Trade:
-44.90 USD
Profitto lordo:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Perdita lorda:
-187.28 USD (936 461 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (834.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
834.22 USD (106)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.09%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.08
Long Trade:
254 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.03
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
8.98 USD
Perdita media:
-7.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.02 USD (3)
Crescita mensile:
6.57%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
78.02 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (78.02 USD)
Per equità:
0.51% (85.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.17 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +834.22 USD
Massima perdita consecutiva: -78.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
0,02
0,5%
versi 12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
USD
1%
1:500