Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
254
Profit Trade:
230 (90.55%)
Loss Trade:
24 (9.45%)
Best Trade:
64.17 USD
Worst Trade:
-44.90 USD
Profitto lordo:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Perdita lorda:
-187.28 USD (936 461 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (834.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
834.22 USD (106)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.09%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
24.08
Long Trade:
254 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.03
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
8.98 USD
Perdita media:
-7.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.02 USD (3)
Crescita mensile:
6.57%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
78.02 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (78.02 USD)
Per equità:
0.51% (85.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 9.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.17 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 106
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +834.22 USD
Massima perdita consecutiva: -78.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
0,02

0,5%

versi 12

Non ci sono recensioni
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.