- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
254
盈利交易:
230 (90.55%)
亏损交易:
24 (9.45%)
最好交易:
64.17 USD
最差交易:
-44.90 USD
毛利:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
毛利亏损:
-187.28 USD (936 461 pips)
最大连续赢利:
106 (834.22 USD)
最大连续盈利:
834.22 USD (106)
夏普比率:
0.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.09%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一天
采收率:
24.08
长期交易:
254 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
11.03
预期回报:
7.40 USD
平均利润:
8.98 USD
平均损失:
-7.80 USD
最大连续失误:
3 (-78.02 USD)
最大连续亏损:
-78.02 USD (3)
每月增长:
6.57%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
78.02 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.19% (78.02 USD)
净值:
0.51% (85.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.17 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 106
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +834.22 USD
最大连续亏损: -78.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
