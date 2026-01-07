SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cilipadi BTC versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
254
Gewinntrades:
230 (90.55%)
Verlusttrades:
24 (9.45%)
Bester Trade:
64.17 USD
Schlechtester Trade:
-44.90 USD
Bruttoprofit:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Bruttoverlust:
-187.28 USD (936 461 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (834.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
834.22 USD (106)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
24.08
Long-Positionen:
254 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
11.03
Mathematische Gewinnerwartung:
7.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-78.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-78.02 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.57%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
78.02 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.19% (78.02 USD)
Kapital:
0.51% (85.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 9.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.17 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 106
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +834.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -78.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
0,02

0,5%

versi 12

Keine Bewertungen
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
