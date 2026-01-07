- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
254
Gewinntrades:
230 (90.55%)
Verlusttrades:
24 (9.45%)
Bester Trade:
64.17 USD
Schlechtester Trade:
-44.90 USD
Bruttoprofit:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Bruttoverlust:
-187.28 USD (936 461 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (834.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
834.22 USD (106)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
24.08
Long-Positionen:
254 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
11.03
Mathematische Gewinnerwartung:
7.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-78.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-78.02 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.57%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
78.02 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.19% (78.02 USD)
Kapital:
0.51% (85.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +64.17 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 106
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +834.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -78.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
0,02
0,5%
versi 12
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
USD
1%
1:500