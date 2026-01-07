- Incremento
Total de Trades:
259
Transacciones Rentables:
235 (90.73%)
Transacciones Irrentables:
24 (9.27%)
Mejor transacción:
64.17 USD
Peor transacción:
-44.90 USD
Beneficio Bruto:
2 106.21 USD (10 531 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-187.28 USD (936 461 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (834.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
834.22 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
24.60
Transacciones Largas:
259 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
11.25
Beneficio Esperado:
7.41 USD
Beneficio medio:
8.96 USD
Pérdidas medias:
-7.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-78.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-78.02 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.68%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
78.02 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (78.02 USD)
De fondos:
2.17% (367.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|9.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +64.17 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 106
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +834.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -78.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
