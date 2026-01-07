SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cilipadi BTC versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
FBS-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
259
Transacciones Rentables:
235 (90.73%)
Transacciones Irrentables:
24 (9.27%)
Mejor transacción:
64.17 USD
Peor transacción:
-44.90 USD
Beneficio Bruto:
2 106.21 USD (10 531 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-187.28 USD (936 461 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (834.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
834.22 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
24.60
Transacciones Largas:
259 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
11.25
Beneficio Esperado:
7.41 USD
Beneficio medio:
8.96 USD
Pérdidas medias:
-7.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-78.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-78.02 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.68%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
78.02 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (78.02 USD)
De fondos:
2.17% (367.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 9.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.17 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 106
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +834.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -78.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

0,02

0,5%

versi 12

No hay comentarios
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cilipadi BTC versi 12
30 USD al mes
7%
0
0
USD
17K
USD
6
98%
259
90%
100%
11.24
7.41
USD
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.