- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
254
利益トレード:
230 (90.55%)
損失トレード:
24 (9.45%)
ベストトレード:
64.17 USD
最悪のトレード:
-44.90 USD
総利益:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
総損失:
-187.28 USD (936 461 pips)
最大連続の勝ち:
106 (834.22 USD)
最大連続利益:
834.22 USD (106)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.09%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
24.08
長いトレード:
254 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
11.03
期待されたペイオフ:
7.40 USD
平均利益:
8.98 USD
平均損失:
-7.80 USD
最大連続の負け:
3 (-78.02 USD)
最大連続損失:
-78.02 USD (3)
月間成長:
6.57%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
78.02 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.19% (78.02 USD)
エクイティによる:
0.51% (85.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.17 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +834.22 USD
最大連続損失: -78.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
0,02
0,5%
versi 12
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
USD
1%
1:500