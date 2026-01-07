いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live 0.00 × 16 Exness-MT5Real31 0.00 × 12 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 Exness-MT5Real9 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 38 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 Exness-MT5Real25 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real3 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.03 × 1161 FBS-Real 0.09 × 32 ICMarketsSC-MT5-4 13.86 × 7