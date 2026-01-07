- 자본
- 축소
트레이드:
254
이익 거래:
230 (90.55%)
손실 거래:
24 (9.45%)
최고의 거래:
64.17 USD
최악의 거래:
-44.90 USD
총 수익:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
총 손실:
-187.28 USD (936 461 pips)
연속 최대 이익:
106 (834.22 USD)
연속 최대 이익:
834.22 USD (106)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.07%
최근 거래:
57 분 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
24.08
롱(주식매수):
254 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
11.03
기대수익:
7.40 USD
평균 이익:
8.98 USD
평균 손실:
-7.80 USD
연속 최대 손실:
3 (-78.02 USD)
연속 최대 손실:
-78.02 USD (3)
월별 성장률:
6.74%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
78.02 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.19% (78.02 USD)
자본금별:
0.12% (20.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.17 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 106
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +834.22 USD
연속 최대 손실: -78.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
0,02
0,5%
versi 12
리뷰 없음
