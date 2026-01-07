SinaisSeções
Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
254
Negociações com lucro:
230 (90.55%)
Negociações com perda:
24 (9.45%)
Melhor negociação:
64.17 USD
Pior negociação:
-44.90 USD
Lucro bruto:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Perda bruta:
-187.28 USD (936 461 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (834.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
834.22 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.09%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
24.08
Negociações longas:
254 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
11.03
Valor esperado:
7.40 USD
Lucro médio:
8.98 USD
Perda média:
-7.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-78.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.02 USD (3)
Crescimento mensal:
6.57%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.02 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (78.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.51% (85.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 254
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.9K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 9.4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.17 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +834.22 USD
Máxima perda consecutiva: -78.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
0,02

0,5%

versi 12

Sem comentários
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

