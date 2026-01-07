- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
254
Negociações com lucro:
230 (90.55%)
Negociações com perda:
24 (9.45%)
Melhor negociação:
64.17 USD
Pior negociação:
-44.90 USD
Lucro bruto:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Perda bruta:
-187.28 USD (936 461 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (834.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
834.22 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.09%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
24.08
Negociações longas:
254 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
11.03
Valor esperado:
7.40 USD
Lucro médio:
8.98 USD
Perda média:
-7.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-78.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.02 USD (3)
Crescimento mensal:
6.57%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.02 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (78.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.51% (85.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.17 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +834.22 USD
Máxima perda consecutiva: -78.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
USD
1%
1:500