- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
254
Прибыльных трейдов:
230 (90.55%)
Убыточных трейдов:
24 (9.45%)
Лучший трейд:
64.17 USD
Худший трейд:
-44.90 USD
Общая прибыль:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Общий убыток:
-187.28 USD (936 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (834.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
834.22 USD (106)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
24.08
Длинных трейдов:
254 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
11.03
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
8.98 USD
Средний убыток:
-7.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-78.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.02 USD (3)
Прирост в месяц:
6.57%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.02 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (78.02 USD)
По эквити:
0.51% (85.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|9.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.17 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 106
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +834.22 USD
Макс. убыток в серии: -78.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.03 × 1161
|
FBS-Real
|0.09 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.86 × 7
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
98%
254
90%
100%
11.03
7.40
USD
USD
1%
1:500