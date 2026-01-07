СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cilipadi BTC versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi BTC versi 12

Kevin Brawijaya
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
254
Прибыльных трейдов:
230 (90.55%)
Убыточных трейдов:
24 (9.45%)
Лучший трейд:
64.17 USD
Худший трейд:
-44.90 USD
Общая прибыль:
2 066.36 USD (10 331 764 pips)
Общий убыток:
-187.28 USD (936 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (834.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
834.22 USD (106)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
24.08
Длинных трейдов:
254 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
11.03
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
8.98 USD
Средний убыток:
-7.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-78.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.02 USD (3)
Прирост в месяц:
6.57%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.02 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (78.02 USD)
По эквити:
0.51% (85.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 9.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.17 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 106
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +834.22 USD
Макс. убыток в серии: -78.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
0,02

0,5%

versi 12

Нет отзывов
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
