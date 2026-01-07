SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Steady Growth BTC
Hendrawan Putra

Steady Growth BTC

Hendrawan Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
59 (85.50%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (14.49%)
En iyi işlem:
9.48 USD
En kötü işlem:
-23.44 USD
Brüt kâr:
96.06 USD (618 948 pips)
Brüt zarar:
-52.89 USD (449 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (24.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.39 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
14.35%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
62 (89.86%)
Satış işlemleri:
7 (10.14%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-5.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.06 USD (2)
Aylık büyüme:
10.18%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.76 USD
Maksimum:
31.06 USD (5.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.39% (31.06 USD)
Varlığa göre:
0.21% (0.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 40
ETHUSD 18
XAUUSD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 14
ETHUSD 11
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 142K
ETHUSD 9.7K
XAUUSD 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.48 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
66 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
İnceleme yok
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Steady Growth BTC
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
303
USD
3
89%
69
85%
14%
1.81
0.63
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.