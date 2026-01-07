- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
59 (85.50%)
損失トレード:
10 (14.49%)
ベストトレード:
9.48 USD
最悪のトレード:
-23.44 USD
総利益:
96.06 USD (618 948 pips)
総損失:
-52.89 USD (449 065 pips)
最大連続の勝ち:
18 (24.23 USD)
最大連続利益:
24.39 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
14.35%
最大入金額:
0.77%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
62 (89.86%)
短いトレード:
7 (10.14%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-5.29 USD
最大連続の負け:
2 (-31.06 USD)
最大連続損失:
-31.06 USD (2)
月間成長:
10.18%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.76 USD
最大の:
31.06 USD (5.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.39% (31.06 USD)
エクイティによる:
0.21% (0.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|18
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|11
|XAUUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|142K
|ETHUSD
|9.7K
|XAUUSD
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.48 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.23 USD
最大連続損失: -31.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
66 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown.
No rollercoaster, no heart attack
No rollercoaster, no heart attack
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
3
89%
69
85%
14%
1.81
0.63
USD
USD
6%
1:200