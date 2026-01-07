- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
59 (85.50%)
亏损交易:
10 (14.49%)
最好交易:
9.48 USD
最差交易:
-23.44 USD
毛利:
96.06 USD (618 948 pips)
毛利亏损:
-52.89 USD (449 065 pips)
最大连续赢利:
18 (24.23 USD)
最大连续盈利:
24.39 USD (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
14.35%
最大入金加载:
0.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.39
长期交易:
62 (89.86%)
短期交易:
7 (10.14%)
利润因子:
1.82
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-5.29 USD
最大连续失误:
2 (-31.06 USD)
最大连续亏损:
-31.06 USD (2)
每月增长:
10.18%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
2.76 USD
最大值:
31.06 USD (5.99%)
相对跌幅:
结余:
6.39% (31.06 USD)
净值:
0.21% (0.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|18
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|11
|XAUUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|142K
|ETHUSD
|9.7K
|XAUUSD
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown.
No rollercoaster, no heart attack
No rollercoaster, no heart attack
