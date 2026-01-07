- 자본
- 축소
트레이드:
67
이익 거래:
57 (85.07%)
손실 거래:
10 (14.93%)
최고의 거래:
9.48 USD
최악의 거래:
-23.44 USD
총 수익:
92.98 USD (588 143 pips)
총 손실:
-52.89 USD (449 065 pips)
연속 최대 이익:
18 (24.23 USD)
연속 최대 이익:
24.39 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
60 (89.55%)
숏(주식차입매도):
7 (10.45%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
1.63 USD
평균 손실:
-5.29 USD
연속 최대 손실:
2 (-31.06 USD)
연속 최대 손실:
-31.06 USD (2)
월별 성장률:
9.06%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.76 USD
최대한의:
31.06 USD (5.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|38
|ETHUSD
|18
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|11
|ETHUSD
|11
|XAUUSD
|18
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|112K
|ETHUSD
|9.7K
|XAUUSD
|18K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.48 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.23 USD
연속 최대 손실: -31.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown.
No rollercoaster, no heart attack
