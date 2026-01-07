시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Steady Growth BTC
Hendrawan Putra

Steady Growth BTC

Hendrawan Putra
0 리뷰
3
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
67
이익 거래:
57 (85.07%)
손실 거래:
10 (14.93%)
최고의 거래:
9.48 USD
최악의 거래:
-23.44 USD
총 수익:
92.98 USD (588 143 pips)
총 손실:
-52.89 USD (449 065 pips)
연속 최대 이익:
18 (24.23 USD)
연속 최대 이익:
24.39 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
60 (89.55%)
숏(주식차입매도):
7 (10.45%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
1.63 USD
평균 손실:
-5.29 USD
연속 최대 손실:
2 (-31.06 USD)
연속 최대 손실:
-31.06 USD (2)
월별 성장률:
9.06%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.76 USD
최대한의:
31.06 USD (5.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 38
ETHUSD 18
XAUUSD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 11
ETHUSD 11
XAUUSD 18
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 112K
ETHUSD 9.7K
XAUUSD 18K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.48 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.23 USD
연속 최대 손실: -31.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
66 더...
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
