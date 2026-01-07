SinaisSeções
Hendrawan Putra

Steady Growth BTC

Hendrawan Putra
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
59 (85.50%)
Negociações com perda:
10 (14.49%)
Melhor negociação:
9.48 USD
Pior negociação:
-23.44 USD
Lucro bruto:
96.06 USD (618 948 pips)
Perda bruta:
-52.89 USD (449 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (24.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.39 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
14.35%
Depósito máximo carregado:
0.77%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
62 (89.86%)
Negociações curtas:
7 (10.14%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-5.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-31.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.06 USD (2)
Crescimento mensal:
10.18%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.76 USD
Máximo:
31.06 USD (5.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.39% (31.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.21% (0.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 40
ETHUSD 18
XAUUSD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 14
ETHUSD 11
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 142K
ETHUSD 9.7K
XAUUSD 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.48 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.23 USD
Máxima perda consecutiva: -31.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
66 mais ...
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
