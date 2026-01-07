- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
59 (85.50%)
Убыточных трейдов:
10 (14.49%)
Лучший трейд:
9.48 USD
Худший трейд:
-23.44 USD
Общая прибыль:
96.06 USD (618 948 pips)
Общий убыток:
-52.89 USD (449 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (24.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.39 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.35%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
62 (89.86%)
Коротких трейдов:
7 (10.14%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-31.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.06 USD (2)
Прирост в месяц:
10.18%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.76 USD
Максимальная:
31.06 USD (5.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (31.06 USD)
По эквити:
0.21% (0.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|18
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|11
|XAUUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|142K
|ETHUSD
|9.7K
|XAUUSD
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.48 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.23 USD
Макс. убыток в серии: -31.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown.
No rollercoaster, no heart attack
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
3
89%
69
85%
14%
1.81
0.63
USD
USD
6%
1:200