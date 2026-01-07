СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Steady Growth BTC
Hendrawan Putra

Steady Growth BTC

Hendrawan Putra
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 10%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
59 (85.50%)
Убыточных трейдов:
10 (14.49%)
Лучший трейд:
9.48 USD
Худший трейд:
-23.44 USD
Общая прибыль:
96.06 USD (618 948 pips)
Общий убыток:
-52.89 USD (449 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (24.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.39 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.35%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
62 (89.86%)
Коротких трейдов:
7 (10.14%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-31.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.06 USD (2)
Прирост в месяц:
10.18%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.76 USD
Максимальная:
31.06 USD (5.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (31.06 USD)
По эквити:
0.21% (0.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 40
ETHUSD 18
XAUUSD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 14
ETHUSD 11
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 142K
ETHUSD 9.7K
XAUUSD 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.48 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.23 USD
Макс. убыток в серии: -31.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
еще 66...
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
Нет отзывов
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Steady Growth BTC
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
303
USD
3
89%
69
85%
14%
1.81
0.63
USD
6%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.