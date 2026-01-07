SeñalesSecciones
Hendrawan Putra

Steady Daily Growth

Hendrawan Putra
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 12%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
67 (81.70%)
Transacciones Irrentables:
15 (18.29%)
Mejor transacción:
35.91 USD
Peor transacción:
-28.62 USD
Beneficio Bruto:
144.68 USD (641 093 pips)
Pérdidas Brutas:
-97.79 USD (474 871 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (24.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
13.14%
Carga máxima del depósito:
23.14%
Último trade:
54 minutos
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.29
Transacciones Largas:
69 (84.15%)
Transacciones Cortas:
13 (15.85%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
2.16 USD
Pérdidas medias:
-6.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-36.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.33 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.53%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.76 USD
Máxima:
36.33 USD (6.84%)
Reducción relativa:
De balance:
10.67% (36.33 USD)
De fondos:
12.01% (40.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 40
XAUUSD 22
ETHUSD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 14
XAUUSD 20
ETHUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 142K
XAUUSD 13K
ETHUSD 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.91 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +24.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
otros 66...
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
No hay comentarios
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
