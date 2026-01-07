SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Steady Growth BTC
Hendrawan Putra

Steady Growth BTC

Hendrawan Putra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
59 (85.50%)
Verlusttrades:
10 (14.49%)
Bester Trade:
9.48 USD
Schlechtester Trade:
-23.44 USD
Bruttoprofit:
96.06 USD (618 948 pips)
Bruttoverlust:
-52.89 USD (449 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (24.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.39 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
14.35%
Max deposit load:
0.77%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
62 (89.86%)
Short-Positionen:
7 (10.14%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-31.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.18%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.76 USD
Maximaler:
31.06 USD (5.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.39% (31.06 USD)
Kapital:
0.21% (0.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 40
ETHUSD 18
XAUUSD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 14
ETHUSD 11
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 142K
ETHUSD 9.7K
XAUUSD 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.48 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
noch 66 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Steady Growth, 1% target per day, low rate of drawdown. 
No rollercoaster, no heart attack
Keine Bewertungen
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Steady Growth BTC
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
303
USD
3
89%
69
85%
14%
1.81
0.63
USD
6%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.