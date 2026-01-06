SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NtronPhoenix
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
14 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (51.72%)
En iyi işlem:
354.16 BRL
En kötü işlem:
-140.67 BRL
Brüt kâr:
773.88 BRL (5 951 pips)
Brüt zarar:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (133.63 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
354.16 BRL (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
75.21%
Maks. mevduat yükü:
55.43%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
17 (58.62%)
Satış işlemleri:
12 (41.38%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.99 BRL
Ortalama kâr:
55.28 BRL
Ortalama zarar:
-43.88 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-350.80 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-350.80 BRL (5)
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.09 BRL
Maksimum:
350.80 BRL (33.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (350.80 BRL)
Varlığa göre:
10.50% (74.51 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.16 BRL
En kötü işlem: -141 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +133.63 BRL
Maksimum ardışık zarar: -350.80 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NtronPhoenix
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
1.1K
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.