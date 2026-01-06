- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
14 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (51.72%)
En iyi işlem:
354.16 BRL
En kötü işlem:
-140.67 BRL
Brüt kâr:
773.88 BRL (5 951 pips)
Brüt zarar:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (133.63 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
354.16 BRL (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
75.21%
Maks. mevduat yükü:
55.43%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
17 (58.62%)
Satış işlemleri:
12 (41.38%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.99 BRL
Ortalama kâr:
55.28 BRL
Ortalama zarar:
-43.88 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-350.80 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-350.80 BRL (5)
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.09 BRL
Maksimum:
350.80 BRL (33.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (350.80 BRL)
Varlığa göre:
10.50% (74.51 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
BRL
33%
1:500