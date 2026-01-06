SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NtronPhoenix
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
14 (48.27%)
Perte trades:
15 (51.72%)
Meilleure transaction:
354.16 BRL
Pire transaction:
-140.67 BRL
Bénéfice brut:
773.88 BRL (5 951 pips)
Perte brute:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (133.63 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
354.16 BRL (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
75.21%
Charge de dépôt maximale:
55.43%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
17 (58.62%)
Courts trades:
12 (41.38%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
3.99 BRL
Bénéfice moyen:
55.28 BRL
Perte moyenne:
-43.88 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-350.80 BRL)
Perte consécutive maximale:
-350.80 BRL (5)
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
290.09 BRL
Maximal:
350.80 BRL (33.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.07% (350.80 BRL)
Par fonds propres:
10.50% (74.51 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.16 BRL
Pire transaction: -141 BRL
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +133.63 BRL
Perte consécutive maximale: -350.80 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.