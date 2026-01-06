- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
14 (48.27%)
亏损交易:
15 (51.72%)
最好交易:
354.16 BRL
最差交易:
-140.67 BRL
毛利:
773.88 BRL (5 951 pips)
毛利亏损:
-658.19 BRL (7 835 pips)
最大连续赢利:
4 (133.63 BRL)
最大连续盈利:
354.16 BRL (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
75.21%
最大入金加载:
55.43%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.33
长期交易:
17 (58.62%)
短期交易:
12 (41.38%)
利润因子:
1.18
预期回报:
3.99 BRL
平均利润:
55.28 BRL
平均损失:
-43.88 BRL
最大连续失误:
5 (-350.80 BRL)
最大连续亏损:
-350.80 BRL (5)
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
290.09 BRL
最大值:
350.80 BRL (33.07%)
相对跌幅:
结余:
33.07% (350.80 BRL)
净值:
10.50% (74.51 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +354.16 BRL
最差交易: -141 BRL
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +133.63 BRL
最大连续亏损: -350.80 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
BRL
33%
1:500