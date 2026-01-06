- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
14 (48.27%)
Убыточных трейдов:
15 (51.72%)
Лучший трейд:
354.16 BRL
Худший трейд:
-140.67 BRL
Общая прибыль:
773.88 BRL (5 951 pips)
Общий убыток:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (133.63 BRL)
Макс. прибыль в серии:
354.16 BRL (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
75.21%
Макс. загрузка депозита:
55.43%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
17 (58.62%)
Коротких трейдов:
12 (41.38%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
3.99 BRL
Средняя прибыль:
55.28 BRL
Средний убыток:
-43.88 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-350.80 BRL)
Макс. убыток в серии:
-350.80 BRL (5)
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.09 BRL
Максимальная:
350.80 BRL (33.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.07% (350.80 BRL)
По эквити:
10.50% (74.51 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +354.16 BRL
Худший трейд: -141 BRL
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +133.63 BRL
Макс. убыток в серии: -350.80 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
