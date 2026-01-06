SegnaliSezioni
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
14 (48.27%)
Loss Trade:
15 (51.72%)
Best Trade:
354.16 BRL
Worst Trade:
-140.67 BRL
Profitto lordo:
773.88 BRL (5 951 pips)
Perdita lorda:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (133.63 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
354.16 BRL (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
75.21%
Massimo carico di deposito:
55.43%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
17 (58.62%)
Short Trade:
12 (41.38%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
3.99 BRL
Profitto medio:
55.28 BRL
Perdita media:
-43.88 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-350.80 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-350.80 BRL (5)
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
290.09 BRL
Massimale:
350.80 BRL (33.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (350.80 BRL)
Per equità:
10.50% (74.51 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.16 BRL
Worst Trade: -141 BRL
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +133.63 BRL
Massima perdita consecutiva: -350.80 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NtronPhoenix
30USD al mese
12%
0
0
USD
1.1K
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
33%
1:500
