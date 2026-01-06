SinaisSeções
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
14 (48.27%)
Negociações com perda:
15 (51.72%)
Melhor negociação:
354.16 BRL
Pior negociação:
-140.67 BRL
Lucro bruto:
773.88 BRL (5 951 pips)
Perda bruta:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (133.63 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
354.16 BRL (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
75.21%
Depósito máximo carregado:
55.43%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
17 (58.62%)
Negociações curtas:
12 (41.38%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
3.99 BRL
Lucro médio:
55.28 BRL
Perda média:
-43.88 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-350.80 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-350.80 BRL (5)
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
290.09 BRL
Máximo:
350.80 BRL (33.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.07% (350.80 BRL)
Pelo Capital Líquido:
10.50% (74.51 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +354.16 BRL
Pior negociação: -141 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +133.63 BRL
Máxima perda consecutiva: -350.80 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NtronPhoenix
30 USD por mês
12%
0
0
USD
1.1K
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
33%
1:500
Copiar

