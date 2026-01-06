- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
14 (48.27%)
損失トレード:
15 (51.72%)
ベストトレード:
354.16 BRL
最悪のトレード:
-140.67 BRL
総利益:
773.88 BRL (5 951 pips)
総損失:
-658.19 BRL (7 835 pips)
最大連続の勝ち:
4 (133.63 BRL)
最大連続利益:
354.16 BRL (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
75.21%
最大入金額:
55.43%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
17 (58.62%)
短いトレード:
12 (41.38%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
3.99 BRL
平均利益:
55.28 BRL
平均損失:
-43.88 BRL
最大連続の負け:
5 (-350.80 BRL)
最大連続損失:
-350.80 BRL (5)
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
290.09 BRL
最大の:
350.80 BRL (33.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (350.80 BRL)
エクイティによる:
10.50% (74.51 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +354.16 BRL
最悪のトレード: -141 BRL
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +133.63 BRL
最大連続損失: -350.80 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
BRL
33%
1:500