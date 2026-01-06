シグナルセクション
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
14 (48.27%)
損失トレード:
15 (51.72%)
ベストトレード:
354.16 BRL
最悪のトレード:
-140.67 BRL
総利益:
773.88 BRL (5 951 pips)
総損失:
-658.19 BRL (7 835 pips)
最大連続の勝ち:
4 (133.63 BRL)
最大連続利益:
354.16 BRL (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
75.21%
最大入金額:
55.43%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
17 (58.62%)
短いトレード:
12 (41.38%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
3.99 BRL
平均利益:
55.28 BRL
平均損失:
-43.88 BRL
最大連続の負け:
5 (-350.80 BRL)
最大連続損失:
-350.80 BRL (5)
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
290.09 BRL
最大の:
350.80 BRL (33.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (350.80 BRL)
エクイティによる:
10.50% (74.51 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +354.16 BRL
最悪のトレード: -141 BRL
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +133.63 BRL
最大連続損失: -350.80 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
