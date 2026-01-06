- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
14 (48.27%)
손실 거래:
15 (51.72%)
최고의 거래:
354.16 BRL
최악의 거래:
-140.67 BRL
총 수익:
773.88 BRL (5 951 pips)
총 손실:
-658.19 BRL (7 835 pips)
연속 최대 이익:
4 (133.63 BRL)
연속 최대 이익:
354.16 BRL (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
75.21%
최대 입금량:
55.43%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
17 (58.62%)
숏(주식차입매도):
12 (41.38%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
3.99 BRL
평균 이익:
55.28 BRL
평균 손실:
-43.88 BRL
연속 최대 손실:
5 (-350.80 BRL)
연속 최대 손실:
-350.80 BRL (5)
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
290.09 BRL
최대한의:
350.80 BRL (33.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.07% (350.80 BRL)
자본금별:
10.50% (74.51 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +354.16 BRL
최악의 거래: -141 BRL
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +133.63 BRL
연속 최대 손실: -350.80 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AdmiralsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
