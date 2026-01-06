SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NtronPhoenix
Aloysio Silva

NtronPhoenix

Aloysio Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 12%
AdmiralsSC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
14 (48.27%)
Verlusttrades:
15 (51.72%)
Bester Trade:
354.16 BRL
Schlechtester Trade:
-140.67 BRL
Bruttoprofit:
773.88 BRL (5 951 pips)
Bruttoverlust:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (133.63 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
354.16 BRL (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
75.21%
Max deposit load:
55.43%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
17 (58.62%)
Short-Positionen:
12 (41.38%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 BRL
Durchschnittlicher Profit:
55.28 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-43.88 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-350.80 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-350.80 BRL (5)
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
290.09 BRL
Maximaler:
350.80 BRL (33.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (350.80 BRL)
Kapital:
10.50% (74.51 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD-T 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD-T 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD-T -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +354.16 BRL
Schlechtester Trade: -141 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.63 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -350.80 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 22:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NtronPhoenix
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
1.1K
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
33%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.