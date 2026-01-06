- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
14 (48.27%)
Verlusttrades:
15 (51.72%)
Bester Trade:
354.16 BRL
Schlechtester Trade:
-140.67 BRL
Bruttoprofit:
773.88 BRL (5 951 pips)
Bruttoverlust:
-658.19 BRL (7 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (133.63 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
354.16 BRL (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
75.21%
Max deposit load:
55.43%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
17 (58.62%)
Short-Positionen:
12 (41.38%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 BRL
Durchschnittlicher Profit:
55.28 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-43.88 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-350.80 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-350.80 BRL (5)
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
290.09 BRL
Maximaler:
350.80 BRL (33.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (350.80 BRL)
Kapital:
10.50% (74.51 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD-T
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD-T
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD-T
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +354.16 BRL
Schlechtester Trade: -141 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.63 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -350.80 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
1
86%
29
48%
75%
1.17
3.99
BRL
BRL
33%
1:500