Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
Axi-US12-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
35 (51.47%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (48.53%)
En iyi işlem:
437.24 AUD
En kötü işlem:
-717.00 AUD
Brüt kâr:
2 574.56 AUD (223 520 pips)
Brüt zarar:
-1 655.15 AUD (42 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (923.18 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
923.18 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
80.85%
Maks. mevduat yükü:
103.66%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
44 (64.71%)
Satış işlemleri:
24 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
13.52 AUD
Ortalama kâr:
73.56 AUD
Ortalama zarar:
-50.16 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-223.02 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-717.00 AUD (1)
Aylık büyüme:
16.55%
Yıllık tahmin:
200.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.29 AUD
Maksimum:
717.00 AUD (35.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.83% (255.49 AUD)
Varlığa göre:
15.79% (849.07 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 6
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 728
XAGUSD -86
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 565
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +437.24 AUD
En kötü işlem: -717 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +923.18 AUD
Maksimum ardışık zarar: -223.02 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US12-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Real gold trade signals
İnceleme yok
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
