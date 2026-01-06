- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
40 (52.63%)
損失トレード:
36 (47.37%)
ベストトレード:
437.24 AUD
最悪のトレード:
-717.00 AUD
総利益:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
総損失:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
最大連続の勝ち:
8 (923.18 AUD)
最大連続利益:
923.18 AUD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
67.13%
最大入金額:
103.66%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.77
長いトレード:
48 (63.16%)
短いトレード:
28 (36.84%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
16.70 AUD
平均利益:
77.87 AUD
平均損失:
-51.28 AUD
最大連続の負け:
10 (-223.02 AUD)
最大連続損失:
-717.00 AUD (1)
月間成長:
25.29%
年間予想:
306.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.29 AUD
最大の:
717.00 AUD (35.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.83% (255.49 AUD)
エクイティによる:
15.79% (849.07 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|14
|AUDUSD
|1
|BTC-JPY
|1
|GER40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|728
|XAGUSD
|180
|AUDUSD
|0
|BTC-JPY
|55
|GER40
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-8
|BTC-JPY
|150K
|GER40
|250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +437.24 AUD
最悪のトレード: -717 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +923.18 AUD
最大連続損失: -223.02 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US12-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Real gold trade signals
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
60 USD/月
106%
0
0
USD
USD
5K
AUD
AUD
37
0%
76
52%
67%
1.68
16.70
AUD
AUD
38%
1:100