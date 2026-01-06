シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dislexic Flow
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 106%
Axi-US12-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
40 (52.63%)
損失トレード:
36 (47.37%)
ベストトレード:
437.24 AUD
最悪のトレード:
-717.00 AUD
総利益:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
総損失:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
最大連続の勝ち:
8 (923.18 AUD)
最大連続利益:
923.18 AUD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
67.13%
最大入金額:
103.66%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.77
長いトレード:
48 (63.16%)
短いトレード:
28 (36.84%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
16.70 AUD
平均利益:
77.87 AUD
平均損失:
-51.28 AUD
最大連続の負け:
10 (-223.02 AUD)
最大連続損失:
-717.00 AUD (1)
月間成長:
25.29%
年間予想:
306.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.29 AUD
最大の:
717.00 AUD (35.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.83% (255.49 AUD)
エクイティによる:
15.79% (849.07 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 14
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 180
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1.2K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +437.24 AUD
最悪のトレード: -717 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +923.18 AUD
最大連続損失: -223.02 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US12-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Real gold trade signals
レビューなし
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください