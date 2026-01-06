SegnaliSezioni
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 92%
Axi-US12-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
35 (51.47%)
Loss Trade:
33 (48.53%)
Best Trade:
437.24 AUD
Worst Trade:
-717.00 AUD
Profitto lordo:
2 574.56 AUD (223 520 pips)
Perdita lorda:
-1 655.15 AUD (42 091 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (923.18 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
923.18 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
80.85%
Massimo carico di deposito:
103.66%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
44 (64.71%)
Short Trade:
24 (35.29%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
13.52 AUD
Profitto medio:
73.56 AUD
Perdita media:
-50.16 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-223.02 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-717.00 AUD (1)
Crescita mensile:
16.55%
Previsione annuale:
200.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.29 AUD
Massimale:
717.00 AUD (35.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.83% (255.49 AUD)
Per equità:
15.79% (849.07 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 6
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 728
XAGUSD -86
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 565
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +437.24 AUD
Worst Trade: -717 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +923.18 AUD
Massima perdita consecutiva: -223.02 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US12-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Real gold trade signals
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dislexic Flow
60USD al mese
92%
0
0
USD
4.7K
AUD
37
0%
68
51%
81%
1.55
13.52
AUD
38%
1:100
Copia

