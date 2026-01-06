SinaisSeções
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 106%
Axi-US12-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
40 (52.63%)
Negociações com perda:
36 (47.37%)
Melhor negociação:
437.24 AUD
Pior negociação:
-717.00 AUD
Lucro bruto:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Perda bruta:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (923.18 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
923.18 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
67.13%
Depósito máximo carregado:
103.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
48 (63.16%)
Negociações curtas:
28 (36.84%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
16.70 AUD
Lucro médio:
77.87 AUD
Perda média:
-51.28 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-223.02 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-717.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
25.29%
Previsão anual:
306.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.29 AUD
Máximo:
717.00 AUD (35.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.83% (255.49 AUD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (849.07 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 14
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 180
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1.2K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +437.24 AUD
Pior negociação: -717 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +923.18 AUD
Máxima perda consecutiva: -223.02 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US12-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
