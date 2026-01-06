- Crescimento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
40 (52.63%)
Negociações com perda:
36 (47.37%)
Melhor negociação:
437.24 AUD
Pior negociação:
-717.00 AUD
Lucro bruto:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Perda bruta:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (923.18 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
923.18 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
67.13%
Depósito máximo carregado:
103.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
48 (63.16%)
Negociações curtas:
28 (36.84%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
16.70 AUD
Lucro médio:
77.87 AUD
Perda média:
-51.28 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-223.02 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-717.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
25.29%
Previsão anual:
306.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.29 AUD
Máximo:
717.00 AUD (35.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.83% (255.49 AUD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (849.07 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|14
|AUDUSD
|1
|BTC-JPY
|1
|GER40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|728
|XAGUSD
|180
|AUDUSD
|0
|BTC-JPY
|55
|GER40
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-8
|BTC-JPY
|150K
|GER40
|250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US12-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
