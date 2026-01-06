- 成长
交易:
75
盈利交易:
39 (52.00%)
亏损交易:
36 (48.00%)
最好交易:
437.24 AUD
最差交易:
-717.00 AUD
毛利:
2 987.76 AUD (224 313 pips)
毛利亏损:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
最大连续赢利:
8 (923.18 AUD)
最大连续盈利:
923.18 AUD (8)
夏普比率:
0.20
交易活动:
67.13%
最大入金加载:
103.66%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.59
长期交易:
47 (62.67%)
短期交易:
28 (37.33%)
利润因子:
1.62
预期回报:
15.22 AUD
平均利润:
76.61 AUD
平均损失:
-51.28 AUD
最大连续失误:
10 (-223.02 AUD)
最大连续亏损:
-717.00 AUD (1)
每月增长:
22.11%
年度预测:
268.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
32.29 AUD
最大值:
717.00 AUD (35.21%)
相对跌幅:
结余:
37.83% (255.49 AUD)
净值:
15.79% (849.07 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|13
|AUDUSD
|1
|BTC-JPY
|1
|GER40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|728
|XAGUSD
|83
|AUDUSD
|0
|BTC-JPY
|55
|GER40
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|1K
|AUDUSD
|-8
|BTC-JPY
|150K
|GER40
|250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +437.24 AUD
最差交易: -717 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +923.18 AUD
最大连续亏损: -223.02 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US12-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Real gold trade signals
没有评论
