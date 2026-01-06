信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Dislexic Flow
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 60 USD per 
增长自 2025 101%
Axi-US12-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
75
盈利交易:
39 (52.00%)
亏损交易:
36 (48.00%)
最好交易:
437.24 AUD
最差交易:
-717.00 AUD
毛利:
2 987.76 AUD (224 313 pips)
毛利亏损:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
最大连续赢利:
8 (923.18 AUD)
最大连续盈利:
923.18 AUD (8)
夏普比率:
0.20
交易活动:
67.13%
最大入金加载:
103.66%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.59
长期交易:
47 (62.67%)
短期交易:
28 (37.33%)
利润因子:
1.62
预期回报:
15.22 AUD
平均利润:
76.61 AUD
平均损失:
-51.28 AUD
最大连续失误:
10 (-223.02 AUD)
最大连续亏损:
-717.00 AUD (1)
每月增长:
22.11%
年度预测:
268.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
32.29 AUD
最大值:
717.00 AUD (35.21%)
相对跌幅:
结余:
37.83% (255.49 AUD)
净值:
15.79% (849.07 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 13
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 83
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +437.24 AUD
最差交易: -717 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +923.18 AUD
最大连续亏损: -223.02 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US12-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Real gold trade signals
没有评论
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Dislexic Flow
每月60 USD
101%
0
0
USD
5K
AUD
37
0%
75
52%
67%
1.61
15.22
AUD
38%
1:100
