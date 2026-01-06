SignaleKategorien
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 106%
Axi-US12-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
40 (52.63%)
Verlusttrades:
36 (47.37%)
Bester Trade:
437.24 AUD
Schlechtester Trade:
-717.00 AUD
Bruttoprofit:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Bruttoverlust:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (923.18 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
923.18 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
67.13%
Max deposit load:
103.66%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.77
Long-Positionen:
48 (63.16%)
Short-Positionen:
28 (36.84%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
16.70 AUD
Durchschnittlicher Profit:
77.87 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-51.28 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-223.02 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-717.00 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
25.29%
Jahresprognose:
306.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.29 AUD
Maximaler:
717.00 AUD (35.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.83% (255.49 AUD)
Kapital:
15.79% (849.07 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 14
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 180
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1.2K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +437.24 AUD
Schlechtester Trade: -717 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +923.18 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.02 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US12-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Real gold trade signals
Keine Bewertungen
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
