Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
40 (52.63%)
Убыточных трейдов:
36 (47.37%)
Лучший трейд:
437.24 AUD
Худший трейд:
-717.00 AUD
Общая прибыль:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Общий убыток:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (923.18 AUD)
Макс. прибыль в серии:
923.18 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
67.13%
Макс. загрузка депозита:
103.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
48 (63.16%)
Коротких трейдов:
28 (36.84%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
16.70 AUD
Средняя прибыль:
77.87 AUD
Средний убыток:
-51.28 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-223.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-717.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
25.29%
Годовой прогноз:
306.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.29 AUD
Максимальная:
717.00 AUD (35.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.83% (255.49 AUD)
По эквити:
15.79% (849.07 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|14
|AUDUSD
|1
|BTC-JPY
|1
|GER40
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|728
|XAGUSD
|180
|AUDUSD
|0
|BTC-JPY
|55
|GER40
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-8
|BTC-JPY
|150K
|GER40
|250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US12-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Real gold trade signals
