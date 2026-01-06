СигналыРазделы
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 106%
Axi-US12-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
40 (52.63%)
Убыточных трейдов:
36 (47.37%)
Лучший трейд:
437.24 AUD
Худший трейд:
-717.00 AUD
Общая прибыль:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Общий убыток:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (923.18 AUD)
Макс. прибыль в серии:
923.18 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
67.13%
Макс. загрузка депозита:
103.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
48 (63.16%)
Коротких трейдов:
28 (36.84%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
16.70 AUD
Средняя прибыль:
77.87 AUD
Средний убыток:
-51.28 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-223.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-717.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
25.29%
Годовой прогноз:
306.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.29 AUD
Максимальная:
717.00 AUD (35.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.83% (255.49 AUD)
По эквити:
15.79% (849.07 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 14
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 180
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1.2K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +437.24 AUD
Худший трейд: -717 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +923.18 AUD
Макс. убыток в серии: -223.02 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US12-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Real gold trade signals
Нет отзывов
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dislexic Flow
60 USD в месяц
106%
0
0
USD
5K
AUD
37
0%
76
52%
67%
1.68
16.70
AUD
38%
1:100
Копировать

