SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Dislexic Flow
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 60 USD per month
growth since 2025 106%
Axi-US12-Live
1:100
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
76
Profit Trades:
40 (52.63%)
Loss Trades:
36 (47.37%)
Best trade:
437.24 AUD
Worst trade:
-717.00 AUD
Gross Profit:
3 114.95 AUD (224 526 pips)
Gross Loss:
-1 846.08 AUD (42 435 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (923.18 AUD)
Maximal consecutive profit:
923.18 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading activity:
67.13%
Max deposit load:
103.66%
Latest trade:
43 minutes ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.77
Long Trades:
48 (63.16%)
Short Trades:
28 (36.84%)
Profit Factor:
1.69
Expected Payoff:
16.70 AUD
Average Profit:
77.87 AUD
Average Loss:
-51.28 AUD
Maximum consecutive losses:
10 (-223.02 AUD)
Maximal consecutive loss:
-717.00 AUD (1)
Monthly growth:
25.29%
Annual Forecast:
306.85%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.29 AUD
Maximal:
717.00 AUD (35.21%)
Relative drawdown:
By Balance:
37.83% (255.49 AUD)
By Equity:
15.79% (849.07 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 14
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 728
XAGUSD 180
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 1.2K
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +437.24 AUD
Worst trade: -717 AUD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +923.18 AUD
Maximal consecutive loss: -223.02 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US12-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Real gold trade signals
No reviews
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Dislexic Flow
60 USD per month
106%
0
0
USD
5K
AUD
37
0%
76
52%
67%
1.68
16.70
AUD
38%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.