Signaux / MetaTrader 4 / Dislexic Flow
Sean Gillham

Dislexic Flow

Sean Gillham
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
Axi-US12-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
35 (51.47%)
Perte trades:
33 (48.53%)
Meilleure transaction:
437.24 AUD
Pire transaction:
-717.00 AUD
Bénéfice brut:
2 574.56 AUD (223 520 pips)
Perte brute:
-1 655.15 AUD (42 091 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (923.18 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
923.18 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
80.85%
Charge de dépôt maximale:
103.66%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
44 (64.71%)
Courts trades:
24 (35.29%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
13.52 AUD
Bénéfice moyen:
73.56 AUD
Perte moyenne:
-50.16 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-223.02 AUD)
Perte consécutive maximale:
-717.00 AUD (1)
Croissance mensuelle:
16.55%
Prévision annuelle:
200.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.29 AUD
Maximal:
717.00 AUD (35.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.83% (255.49 AUD)
Par fonds propres:
15.79% (849.07 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 59
XAGUSD 6
AUDUSD 1
BTC-JPY 1
GER40 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 728
XAGUSD -86
AUDUSD 0
BTC-JPY 55
GER40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD 565
AUDUSD -8
BTC-JPY 150K
GER40 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +437.24 AUD
Pire transaction: -717 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +923.18 AUD
Perte consécutive maximale: -223.02 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US12-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Real gold trade signals
Aucun avis
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.01% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dislexic Flow
60 USD par mois
92%
0
0
USD
4.7K
AUD
37
0%
68
51%
81%
1.55
13.52
AUD
38%
1:100
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.