- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EUDORA EURO — EUR/USD Uzman Danışman
Şeffaf metodoloji ve sıkı risk kontrolü ile EUR/USD için gelişmiş algoritmik trading sistemi.
STRATEJİ
- Kurumsal mantıkla Asya Seansı Breakout
- Drawdown yönetimi için Akıllı Kurtarma Sistemi
- Cross-Batch Healing teknolojisi
- Yüksek etkili olaylardan kaçınmak için entegre haber filtresi
- EUR/USD H1 zaman dilimi için optimize edilmiş
RİSK YÖNETİMİ
- Hedef Maks Drawdown: ≤%15
- Her pozisyonda katı Stop Loss
- 5 yapılandırılabilir risk seviyesi (Muhafazakârdan Turbo'ya)
- Martingale yok, grid yok, ortalama alma yok
- Önerilen minimum depozito: $1.000
PERFORMANS HEDEFİ
- Turbo Mode: Yıllık +%100 hedef
- Daha muhafazakâr büyüme için düşük risk seviyeleri
ŞEFFAFLIK
- Tam metodoloji dokümantasyonu mevcut
- Size sadece kazançları değil, sınırlamaları da gösteriyoruz
Web sitesi: eudoralab.tech
UYARI
Trading önemli riskler içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yıllık +%100 hedefi bir araştırma hedefidir, kâr garantisi DEĞİLDİR. Her zaman önce demo'da test edin.
