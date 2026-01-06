EUDORA EURO — EUR/USD Uzman Danışman





Şeffaf metodoloji ve sıkı risk kontrolü ile EUR/USD için gelişmiş algoritmik trading sistemi.





STRATEJİ

- Kurumsal mantıkla Asya Seansı Breakout

- Drawdown yönetimi için Akıllı Kurtarma Sistemi

- Cross-Batch Healing teknolojisi

- Yüksek etkili olaylardan kaçınmak için entegre haber filtresi

- EUR/USD H1 zaman dilimi için optimize edilmiş





RİSK YÖNETİMİ

- Hedef Maks Drawdown: ≤%15

- Her pozisyonda katı Stop Loss

- 5 yapılandırılabilir risk seviyesi (Muhafazakârdan Turbo'ya)

- Martingale yok, grid yok, ortalama alma yok

- Önerilen minimum depozito: $1.000





PERFORMANS HEDEFİ

- Turbo Mode: Yıllık +%100 hedef

- Daha muhafazakâr büyüme için düşük risk seviyeleri





ŞEFFAFLIK

- Tam metodoloji dokümantasyonu mevcut

- Size sadece kazançları değil, sınırlamaları da gösteriyoruz





Web sitesi: eudoralab.tech





UYARI

Trading önemli riskler içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yıllık +%100 hedefi bir araştırma hedefidir, kâr garantisi DEĞİLDİR. Her zaman önce demo'da test edin.