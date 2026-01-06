EUDORA EURO — Expert Advisor EUR/USD





Sistema de trading algorítmico avançado para EUR/USD com metodologia transparente e controle de risco rigoroso.





ESTRATÉGIA

- Asian Session Breakout com lógica institucional

- Smart Recovery System para gestão de drawdown

- Tecnologia Cross-Batch Healing

- Filtro de notícias integrado para evitar eventos de alto impacto

- Otimizado para EUR/USD timeframe H1





GESTÃO DE RISCO

- Target Max Drawdown: ≤15%

- Stop Loss rígido em cada posição

- 5 níveis de risco configuráveis (de Conservador a Turbo)

- Sem martingale, sem grid, sem média

- Depósito mínimo recomendado: $1.000





OBJETIVO DE PERFORMANCE

- Turbo Mode: +100% objetivo anual

- Níveis de risco inferiores para crescimento mais conservador





TRANSPARÊNCIA

- Documentação completa da metodologia disponível

- Mostramos as limitações, não apenas os ganhos





Website: eudoralab.tech





AVISO

Trading envolve riscos substanciais. Resultados passados não garantem retornos futuros. O objetivo +100% anual é uma meta de pesquisa, NÃO uma garantia de lucro. Sempre teste primeiro em demo.