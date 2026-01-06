- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
Sem dados
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EUDORA EURO — Expert Advisor EUR/USD
Sistema de trading algorítmico avançado para EUR/USD com metodologia transparente e controle de risco rigoroso.
ESTRATÉGIA
- Asian Session Breakout com lógica institucional
- Smart Recovery System para gestão de drawdown
- Tecnologia Cross-Batch Healing
- Filtro de notícias integrado para evitar eventos de alto impacto
- Otimizado para EUR/USD timeframe H1
GESTÃO DE RISCO
- Target Max Drawdown: ≤15%
- Stop Loss rígido em cada posição
- 5 níveis de risco configuráveis (de Conservador a Turbo)
- Sem martingale, sem grid, sem média
- Depósito mínimo recomendado: $1.000
OBJETIVO DE PERFORMANCE
- Turbo Mode: +100% objetivo anual
- Níveis de risco inferiores para crescimento mais conservador
TRANSPARÊNCIA
- Documentação completa da metodologia disponível
- Mostramos as limitações, não apenas os ganhos
Website: eudoralab.tech
AVISO
Trading envolve riscos substanciais. Resultados passados não garantem retornos futuros. O objetivo +100% anual é uma meta de pesquisa, NÃO uma garantia de lucro. Sempre teste primeiro em demo.
