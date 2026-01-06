- 자본
- 축소
트레이드:
0
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
데이터 없음
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
EUDORA EURO — EUR/USD 전문가 자문
투명한 방법론과 엄격한 리스크 관리를 갖춘 EUR/USD용 고급 알고리즘 트레이딩 시스템.
전략
- 아시안 세션 브레이크아웃 (기관 로직)
- 스마트 리커버리 시스템으로 드로다운 관리
- Cross-Batch Healing 기술
- 고영향 이벤트 회피를 위한 통합 뉴스 필터
- EUR/USD H1 타임프레임에 최적화
리스크 관리
- 목표 최대 드로다운: ≤15%
- 모든 포지션에 엄격한 스톱로스
- 5개의 구성 가능한 리스크 레벨 (보수적~터보)
- 마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음
- 권장 최소 입금액: $1,000
수익 목표
- Turbo Mode: 연간 +100% 목표
- 더 보수적인 성장을 위한 낮은 리스크 레벨
투명성
- 완전한 방법론 문서 제공
- 수익뿐만 아니라 한계도 보여드립니다
웹사이트: eudoralab.tech
면책조항
트레이딩은 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 연간 +100% 목표는 연구 목표이며 수익 보장이 아닙니다. 항상 먼저 데모에서 테스트하세요.
리뷰 없음