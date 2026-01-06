EUDORA EURO — Expert Advisor EUR/USD





Système de trading algorithmique avancé pour EUR/USD avec méthodologie transparente et contrôle des risques strict.





STRATÉGIE

- Asian Session Breakout avec logique institutionnelle

- Smart Recovery System pour la gestion du drawdown

- Technologie Cross-Batch Healing

- Filtre actualités intégré pour éviter les événements à fort impact

- Optimisé pour EUR/USD timeframe H1





GESTION DES RISQUES

- Target Max Drawdown : ≤15%

- Stop Loss strict sur chaque position

- 5 niveaux de risque configurables (Conservateur à Turbo)

- Pas de martingale, pas de grid, pas de moyenne

- Dépôt minimum recommandé : $1.000





OBJECTIF DE PERFORMANCE

- Turbo Mode : +100% objectif annuel

- Niveaux de risque inférieurs pour une croissance plus conservatrice





TRANSPARENCE

- Documentation complète de la méthodologie disponible

- Nous vous montrons les limites, pas seulement les gains





Site web : eudoralab.tech





AVERTISSEMENT

Le trading comporte des risques substantiels. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'objectif +100% annuel est un objectif de recherche, PAS une garantie de profit. Toujours tester d'abord en démo.