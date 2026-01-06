- 成長
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EUDORA EURO — EUR/USD エキスパートアドバイザー
透明な方法論と厳格なリスク管理を備えたEUR/USD向け先進アルゴリズム取引システム。
戦略
- アジアセッションブレイクアウト（機関投資家ロジック）
- スマートリカバリーシステムによるドローダウン管理
- Cross-Batch Healing テクノロジー
- 高影響イベント回避の統合ニュースフィルター
- EUR/USD H1タイムフレームに最適化
リスク管理
- 目標最大ドローダウン：≤15%
- 全ポジションに厳格なストップロス
- 5つの設定可能なリスクレベル（保守的〜ターボ）
- マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピンなし
- 推奨最低入金額：$1,000
パフォーマンス目標
- Turbo Mode：年間+100%目標
- より保守的な成長には低リスクレベル
透明性
- 完全な方法論ドキュメント利用可能
- 利益だけでなく限界もお見せします
ウェブサイト：eudoralab.tech
免責事項
取引には大きなリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証しません。年間+100%目標は研究目標であり、利益保証ではありません。必ず最初にデモでテストしてください。
