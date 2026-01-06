SeñalesSecciones
Gabriele Volpato

Eudora Euro

Gabriele Volpato
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 31%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
37 (94.87%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.13%)
Mejor transacción:
31.68 USD
Peor transacción:
-4.81 USD
Beneficio Bruto:
381.50 USD (3 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.23 USD (44 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (241.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
241.80 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.40
Actividad comercial:
56.85%
Carga máxima del depósito:
67.45%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
77.60
Transacciones Largas:
38 (97.44%)
Transacciones Cortas:
1 (2.56%)
Factor de Beneficio:
46.35
Beneficio Esperado:
9.57 USD
Beneficio medio:
10.31 USD
Pérdidas medias:
-4.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
31.22%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.81 USD (0.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.40% (4.81 USD)
De fondos:
32.64% (395.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.68 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +241.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 30
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 35
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Markets.com-Live
0.00 × 11
otros 171...
EUDORA EURO — Expert Advisor EUR/USD

Sistema de trading algorítmico avanzado para EUR/USD con metodología transparente y control de riesgo estricto.

ESTRATEGIA
- Asian Session Breakout con lógica institucional
- Smart Recovery System para gestión del drawdown
- Tecnología Cross-Batch Healing
- Filtro de noticias integrado para evitar eventos de alto impacto
- Optimizado para EUR/USD timeframe H1

GESTIÓN DEL RIESGO
- Target Max Drawdown: ≤15%
- Stop Loss estricto en cada posición
- 5 niveles de riesgo configurables (de Conservador a Turbo)
- Sin martingala, sin grid, sin promediar
- Depósito mínimo recomendado: $1.000

OBJETIVO DE RENDIMIENTO
- Turbo Mode: +100% objetivo anual
- Niveles de riesgo inferiores para crecimiento más conservador

TRANSPARENCIA
- Documentación completa de metodología disponible
- Te mostramos las limitaciones, no solo las ganancias

Web: eudoralab.tech

AVISO
El trading conlleva riesgos sustanciales. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El objetivo +100% anual es una meta de investigación, NO una garantía de beneficios. Siempre prueba primero en demo.
No hay comentarios
2026.01.19 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 07:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.18 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Share of trading days is too low
2026.01.13 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 10:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 10:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 10:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.06 10:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Eudora Euro
50 USD al mes
31%
0
0
USD
1.6K
USD
1
92%
39
94%
57%
46.35
9.57
USD
33%
1:500
Copiar

