Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
37 (94.87%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.13%)
Mejor transacción:
31.68 USD
Peor transacción:
-4.81 USD
Beneficio Bruto:
381.50 USD (3 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.23 USD (44 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (241.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
241.80 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.40
Actividad comercial:
56.85%
Carga máxima del depósito:
67.45%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
77.60
Transacciones Largas:
38 (97.44%)
Transacciones Cortas:
1 (2.56%)
Factor de Beneficio:
46.35
Beneficio Esperado:
9.57 USD
Beneficio medio:
10.31 USD
Pérdidas medias:
-4.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
31.22%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.81 USD (0.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.40% (4.81 USD)
De fondos:
32.64% (395.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.68 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +241.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
otros 171...
EUDORA EURO — Expert Advisor EUR/USD
Sistema de trading algorítmico avanzado para EUR/USD con metodología transparente y control de riesgo estricto.
ESTRATEGIA
- Asian Session Breakout con lógica institucional
- Smart Recovery System para gestión del drawdown
- Tecnología Cross-Batch Healing
- Filtro de noticias integrado para evitar eventos de alto impacto
- Optimizado para EUR/USD timeframe H1
GESTIÓN DEL RIESGO
- Target Max Drawdown: ≤15%
- Stop Loss estricto en cada posición
- 5 niveles de riesgo configurables (de Conservador a Turbo)
- Sin martingala, sin grid, sin promediar
- Depósito mínimo recomendado: $1.000
OBJETIVO DE RENDIMIENTO
- Turbo Mode: +100% objetivo anual
- Niveles de riesgo inferiores para crecimiento más conservador
TRANSPARENCIA
- Documentación completa de metodología disponible
- Te mostramos las limitaciones, no solo las ganancias
Web: eudoralab.tech
AVISO
El trading conlleva riesgos sustanciales. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El objetivo +100% anual es una meta de investigación, NO una garantía de beneficios. Siempre prueba primero en demo.
No hay comentarios
