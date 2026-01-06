- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
0
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
无数据
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EUDORA EURO — EUR/USD 智能交易系统
先进的EUR/USD算法交易系统，方法论透明，风险控制严格。
策略
- 亚洲时段突破，机构级逻辑
- 智能恢复系统管理回撤
- Cross-Batch Healing 技术
- 内置新闻过滤器，规避高影响事件
- 针对 EUR/USD H1 时间框架优化
风险管理
- 目标最大回撤：≤15%
- 每笔交易严格止损
- 5个可配置风险等级（保守到涡轮）
- 无马丁格尔、无网格、无加仓摊平
- 建议最低入金：$1,000
收益目标
- Turbo Mode：+100% 年度目标
- 较低风险等级实现更保守增长
透明度
- 完整方法论文档可查阅
- 我们展示局限性，而非仅展示收益
网站：eudoralab.tech
声明
交易涉及重大风险。过往业绩不保证未来收益。+100%年度目标为研究目标，非盈利保证。请务必先在模拟账户测试。
