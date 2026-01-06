EUDORA EURO — Советник EUR/USD





Продвинутая алгоритмическая торговая система для EUR/USD с прозрачной методологией и строгим контролем рисков.





СТРАТЕГИЯ

- Asian Session Breakout с институциональной логикой

- Smart Recovery System для управления просадкой

- Технология Cross-Batch Healing

- Встроенный фильтр новостей для избежания событий высокого влияния

- Оптимизирован для EUR/USD таймфрейм H1





УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

- Целевая макс. просадка: ≤15%

- Строгий Stop Loss на каждой позиции

- 5 настраиваемых уровней риска (от Консервативного до Турбо)

- Без мартингейла, без сетки, без усреднения

- Рекомендуемый минимальный депозит: $1.000





ЦЕЛЬ ДОХОДНОСТИ

- Turbo Mode: +100% годовая цель

- Более низкие уровни риска для консервативного роста





ПРОЗРАЧНОСТЬ

- Полная документация методологии доступна

- Мы показываем вам ограничения, а не только прибыль





Сайт: eudoralab.tech





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Цель +100% годовых — это исследовательская задача, НЕ гарантия прибыли. Всегда сначала тестируйте на демо.