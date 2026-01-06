- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
Нет данных
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EUDORA EURO — Советник EUR/USD
Продвинутая алгоритмическая торговая система для EUR/USD с прозрачной методологией и строгим контролем рисков.
СТРАТЕГИЯ
- Asian Session Breakout с институциональной логикой
- Smart Recovery System для управления просадкой
- Технология Cross-Batch Healing
- Встроенный фильтр новостей для избежания событий высокого влияния
- Оптимизирован для EUR/USD таймфрейм H1
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Целевая макс. просадка: ≤15%
- Строгий Stop Loss на каждой позиции
- 5 настраиваемых уровней риска (от Консервативного до Турбо)
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения
- Рекомендуемый минимальный депозит: $1.000
ЦЕЛЬ ДОХОДНОСТИ
- Turbo Mode: +100% годовая цель
- Более низкие уровни риска для консервативного роста
ПРОЗРАЧНОСТЬ
- Полная документация методологии доступна
- Мы показываем вам ограничения, а не только прибыль
Сайт: eudoralab.tech
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Цель +100% годовых — это исследовательская задача, НЕ гарантия прибыли. Всегда сначала тестируйте на демо.
Нет отзывов