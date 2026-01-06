СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Eudora Euro
Gabriele Volpato

Eudora Euro

Gabriele Volpato
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EUDORA EURO — Советник EUR/USD

Продвинутая алгоритмическая торговая система для EUR/USD с прозрачной методологией и строгим контролем рисков.

СТРАТЕГИЯ
- Asian Session Breakout с институциональной логикой
- Smart Recovery System для управления просадкой
- Технология Cross-Batch Healing
- Встроенный фильтр новостей для избежания событий высокого влияния
- Оптимизирован для EUR/USD таймфрейм H1

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Целевая макс. просадка: ≤15%
- Строгий Stop Loss на каждой позиции
- 5 настраиваемых уровней риска (от Консервативного до Турбо)
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения
- Рекомендуемый минимальный депозит: $1.000

ЦЕЛЬ ДОХОДНОСТИ
- Turbo Mode: +100% годовая цель
- Более низкие уровни риска для консервативного роста

ПРОЗРАЧНОСТЬ
- Полная документация методологии доступна
- Мы показываем вам ограничения, а не только прибыль

Сайт: eudoralab.tech

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Цель +100% годовых — это исследовательская задача, НЕ гарантия прибыли. Всегда сначала тестируйте на демо.
Нет отзывов
2026.01.06 10:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 10:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 10:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.06 10:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
