İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
17.72 USD
En kötü işlem:
-11.53 USD
Brüt kâr:
60.25 USD (33 333 pips)
Brüt zarar:
-54.22 USD (43 510 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.46%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
6 (28.57%)
Satış işlemleri:
15 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-6.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.85 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.71 USD
Maksimum:
34.71 USD (3.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.43% (34.71 USD)
Varlığa göre:
5.10% (51.64 USD)
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
