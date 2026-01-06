- Wachstum
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
15 (65.21%)
Verlusttrades:
8 (34.78%)
Bester Trade:
17.72 USD
Schlechtester Trade:
-11.53 USD
Bruttoprofit:
64.41 USD (37 497 pips)
Bruttoverlust:
-54.22 USD (43 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (32.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.40 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
68.55%
Max deposit load:
32.46%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
0.29
Long-Positionen:
8 (34.78%)
Short-Positionen:
15 (65.22%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-24.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.85 USD (3)
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.71 USD
Maximaler:
34.71 USD (3.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.43% (34.71 USD)
Kapital:
5.10% (51.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +17.72 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
82%
23
65%
69%
1.18
0.44
USD
USD
5%
1:200