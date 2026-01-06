- 자본
- 축소
트레이드:
98
이익 거래:
68 (69.38%)
손실 거래:
30 (30.61%)
최고의 거래:
17.72 USD
최악의 거래:
-11.53 USD
총 수익:
240.17 USD (167 401 pips)
총 손실:
-120.21 USD (104 887 pips)
연속 최대 이익:
10 (29.17 USD)
연속 최대 이익:
32.40 USD (6)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
35.43%
최대 입금량:
32.46%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
3.46
롱(주식매수):
14 (14.29%)
숏(주식차입매도):
84 (85.71%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
3.53 USD
평균 손실:
-4.01 USD
연속 최대 손실:
4 (-18.76 USD)
연속 최대 손실:
-24.85 USD (3)
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.71 USD
최대한의:
34.71 USD (3.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.43% (34.71 USD)
자본금별:
5.10% (51.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +17.72 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +29.17 USD
연속 최대 손실: -18.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
91%
98
69%
35%
1.99
1.22
USD
USD
5%
1:200